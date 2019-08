Clima

O mês de julho foi o mais quente de sempre no Alasca, revelou hoje o serviço meteorológico dos Estados Unidos, apontando que o aumento da temperatura levou ao degelo e à antecipação da época dos incêndios.

A temperatura média na região, em julho passado, foi de 14,5º Celsius, mais 3ºC do que a média normal e mais 0,4ºC do que a de julho de 2004, mês homólogo que era considerado o mais quente.

Pela primeira vez, a maior cidade do estado do Alasca, Anchorage, chegou em 04 de julho aos 32,22ºC, mais 5ºC do que o anterior recorde para a temperatura máxima.