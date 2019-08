Actualidade

O curador português João Fernandes é, a partir de hoje, o novo diretor artístico do Instituto Moreira Salles, no Brasil, de acordo com a instituição, que "considera um privilégio tê-lo como sucessor [do professor italiano] Lorenzo Mammì".

"Fernandes projetou-se no cenário internacional das artes como curador (entre 1996 e 2002) e diretor (de 2003 a 2012) do Museu de Serralves, na cidade do Porto, contribuindo decisivamente para transformar o magnífico espaço cultural do norte de Portugal num marcante endereço de arte contemporânea da Europa", escreveu o instituto brasileiro, no anúncio do novo diretor, publicado no seu sítio, na Internet.

O Instituto Moreira Salles (IMS) recordou igualmente os sete anos de trabalho de João Fernandes como subdiretor do Museu Rainha Sofia, de Madrid, em Espanha, desde 2012 - um museu que privilegiou "uma arte mais criativa e insinuante", sem ceder "à tentação de realizar grandes exposições 'blockbusters'" --, e enumerou ainda algumas exposições promovidas pelo curador, como as retrospetivas dedicadas aos artistas Dara Birnbaum, Douglas Gordon, Grazia Toderi, Tacita Dean e Paula Rego, e aos brasileiros Antonio Manuel, Cildo Meireles e Lygia Pape.