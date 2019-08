Actualidade

O sérvio Novak Djokovic, líder do 'ranking' mundial, foi eliminado no sábado nas meias-finais do torneio de ténis norte-americano de Cincinnati, ao perder frente ao russo Daniil Medvedev.

Djokovic, que este ano já venceu os 'Grand Slam' da Austrália e de Wimbledon, até começou melhor frente ao nono cabeça de série do torneio, vencendo o primeiro parcial por 6-3, mas o russo confirmou a sua subida de forma e virou o resultado, ganhando os 'sets' seguintes por 6-3 e 6-3.

Na final, Medvedev, que já tem certa a subida ao quinto lugar do 'ranking' na próxima segunda-feira, vai medir forças com o belga David Goffin, 16.º pré-designado, que derrotou o francês Richard Gasquet, 56.º do mundo, por 6-3 e 6-4.