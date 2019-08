Actualidade

Sete concelhos do distrito de Faro estão hoje com risco máximo de incêndio e só o litoral norte de Portugal continental apresenta um risco reduzido, segundo o Instituto Português do Mar e Atmosfera (IPMA).

Os distritos de Castelo Branco, Santarém e Portalegre têm vários concelhos em risco muito elevado, enquanto as restantes regiões apresentam um risco de moderado a elevado, com exceção do litoral norte.

De acordo com a estimativa do IPMA, o nível de risco de incêndio vai aumentar progressivamente no território, pelo menos até sexta-feira.