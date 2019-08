Actualidade

O chefe de Estado moçambicano, Filipe Nyusi, vai fazer a partir de terça-feira uma visita de trabalho à Rússia, no âmbito de um convite formulado pelo Presidente russo, Vladimir Putin, informa um comunicado oficial.

"A visita do chefe de Estado moçambicano inscreve-se no quadro da consolidação e aprofundamento das relações de amizade e cooperação existentes entre Moçambique e Rússia", lê-se num comunicado da Presidência da República de Moçambique distribuído hoje à imprensa.

Na Rússia, o chefe de Estado moçambicano vai manter conversações oficiais com Vladimir Putin, participar na abertura do Fórum empresarial Moçambique - Rússia e reunir-se com a comunidade moçambicana naquele país.