Cofina/Media Capital

As ações da Cofina subiam hoje mais de 5%, depois de na semana passada a dona do Correio da Manhã ter confirmado que estava a negociar com a Prisa a compra da Media Capital, dona da TVI.

A Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) levantou a suspensão da negociação das ações da Cofina e da Media Capital na passada sexta-feira (16 de agosto), depois destas terem sido suspensas no dia 14 de agosto na sequência da notícia do Expresso que dava conta que a empresa de Paulo Fernandes tinha entrado em negociações com a espanhola Prisa para a compra da dona da TVI.

No início da sessão, a Cofina chegou a valorizar mais de 6%, seguindo cerca das 09:10 a ganhar 5,62% para 0,47 euros.