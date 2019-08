Actualidade

O único deputado português no parlamento de Macau definiu hoje a "crónica falta de transparência política", a responsabilização dos políticos e a lei da associação sindical como lutas prioritárias na próxima sessão da Assembleia Legislativa (AL).

A habitação, os salários e a progressão dos trabalhadores da função pública, as derrapagens financeiras nas grandes obras públicas foram outras das questões que Pereira Coutinho classificou como "as questões mais importantes que permaneceram inalteradas" na última sessão legislativa "e que estão a prejudicar o desenvolvimento sustentável da RAEM".

O deputado pró-democracia, que é também presidente da Associação de Trabalhadores da Função Pública de Macau, destacou a "crónica falta de transparência" nos trabalhos da AL num encontro com os jornalistas que serviu para fazer um balanço do seu trabalho no parlamento.