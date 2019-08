Actualidade

As vendas de Os Mosqueteiros subiram 10% no ano passado, face a 2017, para 2,2 mil milhões de euros, anunciou hoje o grupo, que prevê a abertura de "uma centena de novos pontos de venda" no mercado português.

"O grupo Os Mosqueteiros encerrou 2018 com um volume de negócios global de 2,2 mil milhões de euros, um crescimento de 10% em relação ao ano anterior", refere a empresa em comunicado, adiantando que em Portugal conta com "320 pontos de venda que representam três insígnias: Intermarché, Bricomarché e centros auto Roady".

Para este ano, em que comemora o 28.º aniversário em Portugal, o grupo "traçou como meta o aumento contínuo do parque de lojas, uma estratégia transversal às três insígnias presentes no país", acrescenta.