Actualidade

A polícia de Macau está a proceder à identificação de pessoas, sobretudo jovens, numa praça onde foi proibido um protesto no qual se pretendia hoje condenar a violência usada pelas forças de segurança de Hong Kong.

Pelo menos meia centena de polícias posicionou-se em todas as zonas de acesso à Praça do Leal Senado, no centro de Macau, apoiados por várias carrinhas, onde é possível ver elementos de intervenção especial munidos de escudos.

As forças de segurança, que no final da semana passada tinham proibido o protesto em Macau, estão a identificar sobretudo jovens, em especial quando envergam 't-shirts' pretas, a cor usada pelos manifestantes antigovernamentais e pró-democracia em Hong Kong.