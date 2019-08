Cofina/Media Capital

As ações da Cofina estavam hoje, a meio da sessão, a valorizar mais de 15%, na sequência das negociações em regime de exclusividade com a espanhola Prisa para a eventual compra da Media Capital, dona da TVI.

Os títulos da empresa liderada por Paulo Fernandes começaram a subir logo no início da sessão, depois de a Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) ter levantado a suspensão da negociação das ações na sexta-feira, após a Cofina e a Prisa terem confirmado que tinham entrado em negociações.

Cerca das 13:19, as ações da Cofina seguiam a valorizar 15,51% para 0,51 euros, no índice geral da bolsa, transacionando mais do dobro do registado antes da suspensão.