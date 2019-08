Actualidade

Os refeitórios escolares do Agrupamento de Escolas Josefa de Óbidos aumentaram em cinco mil o número de refeições servidas aos alunos durante o ano letivo 2018/2019, divulgou hoje a câmara.

O "aumento de cinco mil refeições" servidas no último ano letivo resultou, segundo a câmara de Óbidos, "do investimento realizado nos refeitórios escolares do Agrupamento de Escolas Josefa de Óbidos".

O investimento incidiu na "certificação dos cozinheiros" e na criação de "uma estratégia que tem por base um programa de nutrição" para fomentar "a promoção da saúde e a prevenção da doença" através de uma alimentação mais saudável, explica a autarquia numa nota de imprensa.