Óbito

O representante da República para a Madeira lamentou o desaparecimento do primeiro presidente do parlamento regional, Emanuel Rodrigues, "um político que se distinguiu pela defesa intransigente da autonomia", que faleceu hoje vítima de doença prolongada.

A morte de Emanuel Rodrigues foi confirmada pela família ao Governo Regional da Madeira.

"No momento em que recebeu a infausta notícia do falecimento do Dr. Emanuel Rodrigues, vem o representante da República para a Madeira exprimir a sua tristeza pelo desaparecimento desta notável figura da nossa comunidade", pode ler-se na nota de pesar emitida pelo juiz conselheiro Ireneu Barreto.