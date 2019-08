Actualidade

O ministro do Trabalho, Vieira da Silva, considerou hoje a promulgação das alterações laborais pelo Presidente da República sem dúvidas de constitucionalidade "uma notícia positiva" e defendeu que o diploma marca "uma rutura" com a precariedade.

"A legislação agora promulgada pelo Presidente da República [Marcelo Rebelo de Sousa] é uma legislação que estabelece uma rutura com muitos anos de questões no que toca à precariedade", afirmou o ministro José Vieira da Silva.

O governante manifestou-se ainda satisfeito pela promulgação do diploma "com uma afirmação clara da constitucionalidade" da norma relativa ao alargamento do período experimental por parte do Presidente da República.