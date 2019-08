Actualidade

Dezassete distritos de Portugal continental vão estar sob aviso amarelo na quarta e quinta-feira devido à previsão de tempo quente, informou hoje o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Na quarta-feira, o aviso amarelo abrange os distritos de Évora, Porto, Setúbal, Santarém, Lisboa, Leiria, Beja, Coimbra e Braga e vai estar em vigor entre as 10:00 e as 18:00 de quinta-feira.

Para quinta-feira, o IPMA emitiu aviso amarelo (entre as 10:00 e as 18:00 deste dia) para os distritos de Bragança, Viseu, Guarda, Vila Real, Viana do Castelo, Aveiro, Castelo Branco e Portalegre.