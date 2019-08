Actualidade

O secretário adjunto dos Estados Unidos para as relações com África, Matthew Harrington, disse na segunda-feira em Washington que Angola e EUA estão "no ponto de viragem de uma relação muito diferente do passado".

A declaração do secretário norte-americano foi feita num encontro com o ministro das Relações Exteriores de Angola, Manuel Augusto, na sede do grupo de reflexão Atlantic Council (Conselho Atlântico), em Washington.

Na mesma ocasião, o ministro angolano Manuel Augusto disse ter tido um encontro muito produtivo com o homólogo norte-americano, Mike Pompeo, na segunda-feira, sobre a cooperação política e económica entre os dois países.