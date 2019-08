Actualidade

Mais de 500 tocadores de concertina são esperados no dia 28 de setembro na 18.ª edição do Encontro da Barrenta, uma pequena aldeia situada no coração da Serra de Aire, no concelho de Porto de Mós, distrito de Leiria.

Oriundos de todo o país, mas sobretudo do norte, os tocadores "peregrinam" até esta celebração da cultura tradicional e popular, transformando totalmente a aldeia onde vivem apenas 39 habitantes.

O cartaz de promoção do Encontro de Tocadores da Barrenta assinala que serão 400, refletindo, por baixo, a expectativa dos organizadores. Muitos mais vão passar pelos dois palcos.