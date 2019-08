Eleições/Madeira

O cabeça de lista do PS às eleições legislativas na Madeira, Paulo Cafôfo, diz que é o político regional "mais habilitado para lidar com a diversidade" na região autónoma e assegura que não está preocupado com "arranjos" pós-eleitorais.

"Não me preocupa a questão das maiorias relativas ou maiorias absolutas, o que me importa é que o nosso programa seja vencedor", disse em entrevista à agência Lusa, evitando, contudo, indicar se está disponível para coligações pós-eleitorais.

Paulo Cafôfo apresenta-se como independente apoiado pelo PS às regionais de 22 de setembro e lembra que é "a pessoa mais habilitada para lidar com a diversidade" política no arquipélago, pois foi eleito duas vezes consecutivas presidente da Câmara Municipal do Funchal à frente de coligações: Mudança (PS/BE/PTP/MPT/PDN/PAN), em 2013, e Confiança (PS/BE/JPP/PDR/Nós, Cidadãos!), em 2017.