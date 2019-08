Actualidade

Um homem armado fez hoje reféns num autocarro que atravessava a Ponte Rio-Niterói, no Rio de Janeiro, imobilizando a viatura no tabuleiro da travessia, anunciaram as autoridades.

O incidente ocorreu cerca das 06:00 locais (10:00 em Lisboa) e o assaltante ter-se-á apresentado como elemento da polícia militar quando ordenou a paragem do autocarro, que seguia no sentido Niterói - Rio de Janeiro.

Segundo vários meios de comunicação brasileiros, não existem ainda muitas informações sobre o caso, mas a Polícia Rodoviária Federal e Polícia Militar estão no local, sendo desconhecida a motivação do sequestrador e quantas pessoas estão dentro do veículo.