Óbito

O Governo da Madeira deliberou hoje, em reunião extraordinária, decretar luto regional na sexta-feira, dia 23 de agosto, devido à morte do primeiro presidente da Assembleia Regional da Madeira, Emanuel Nascimento dos Santos Rodrigues, na tarde de segunda-feira.

"Considerando o falecimento do dr. Emanuel Nascimento dos Santos Rodrigues, primeiro presidente da Assembleia Regional da Madeira e presidente do mesmo órgão próprio da região entre 1976 e 1984, o Conselho do Governo [...] resolveu decretar luto regional no dia 23 de agosto", refere uma nota enviada às redações.

Nesse dia, continua a nota, "a bandeira da região deve ser colocada a meia haste em todos os serviços públicos regionais e nas entidades do Setor Público Empresarial da Região Autónoma da Madeira".