Actualidade

O Sporting disse hoje que a transferência do futebolista Bas Dost para o Eintracht de Frankfurt está a ser dificultada por "exigências financeiras de última hora" do avançado holandês.

"A Sporting SAD, que (...) também já alcançou um princípio de acordo com o Eintracht Frankfurt, foi (...) surpreendida com exigências financeiras de última hora da parte do jogador que estão a impedir a concretização da transferência", lê-se num comunicado dos 'leões'.

A informação surge três dias depois de o Sporting ter anunciado o princípio de acordo com o clube alemão para a transferência do jogador, de 30 anos, que se vinculou ao emblema de Lisboa na época 2016/17, marcando 93 golos em 127 jogos.