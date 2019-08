Actualidade

O indicador de atividade económica estabilizou em junho, depois de ter diminuído entre fevereiro e maio, e o indicador de clima económico "diminuiu ligeiramente" em julho, divulgou hoje o Instituto Nacional de Estatística (INE).

De acordo com a "Síntese Económica de Conjuntura" do INE, hoje divulgada, o indicador de atividade económica estabilizou nos 1,9 pontos em junho e o indicador de clima económico, disponível até julho, desceu para 2,3 pontos, face aos 2,4 pontos registados no mês anterior.

Segundo o INE, o indicador quantitativo do consumo privado desacelerou em junho, "refletindo um contributo positivo menos expressivo da componente de consumo corrente".