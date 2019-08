Incêndios

A Infraestruturas de Portugal (IP) disse hoje que "sempre mostrou disponibilidade para aceder às exigências colocadas pela Altice", depois da empresa ter denunciado o contrato com a IPTelecom para o enterramento de cabos de telecomunicações.

A Altice Portugal denunciou o protocolo com a IPTeleco que visava o enterramento de cabos de telecomunicações por falta de "condições necessárias" para cumprir contrato e obstáculos colocados pela Infraestruturas de Portugal, anunciou hoje a dona da Meo.

Em comunicado, "a Infraestruturas de Portugal esclarece que sempre mostrou disponibilidade para aceder às exigências colocadas pela Altice para a execução dos trabalhos a que esta se comprometeu no âmbito do Contrato de Acesso e Utilização de Canal Técnico Rodoviário (CTR), designadamente as que foram acordadas entre as partes na reunião havida na secretaria de Estado das Infraestruturas no passado dia 08 de agosto e que integraram uma adenda ao referido contrato".