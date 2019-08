Incêndios

A Altice considerou hoje "muito estranha" a posição do Governo após o anúncio da rescisão do contrato com a IPTelecom, sublinhando que o Ministério das Infraestruturas e a IPT "foram informados" da decisão desde início de agosto.

"A Altice Portugal em muito estranha e muito lamenta a posição assumida hoje pelo Governo, atendendo ao facto que se houve alguma instituição a desrespeitar reiteradamente as orientações do próprio Governo durante um ano e meio foi a IPTelecom [IPT], podendo este facto ser atestado pelo ministro e secretários de Estado que durante este período estiveram em funções", afirma a dona da Meo, em comunicado, após a reação da tutela.

"Foi com enorme surpresa que o Governo teve conhecimento hoje, pelos jornais, da decisão da Altice de denunciar o protocolo com a IP [Infraestruturas de Portugal] para utilização de infraestruturas do canal técnico rodoviário com vista a enterrar os cabos aéreos de telecomunicações", tinha afirmado anteriormente o Ministério das Infraestruturas e Habitação, numa nota à comunicação social.