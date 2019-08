Actualidade

Uma idosa angolana, com 110 anos, foi espancada até à morte por dois homens que a acusavam de feitiçaria, na província do Huambo, onde a crença neste fenómeno é grande em algumas comunidades, informou hoje a polícia.

Em declarações à agência Lusa, o porta-voz da Polícia na província do Huambo, intendente Martinho Satita, disse que o incidente ocorreu no domingo, na comuna de Calima, município do Huambo, e foi protagonizado por dois vizinhos da vítima, de 22 e 56 anos, que já se encontram detidos.

"Supostamente na aldeia lá do bairro vão ocorrendo determinadas mortes, que eles consideram ser de autoria da senhora, sob crença ao feiticismo, creem que a que senhora é que é causadora dessas mortes", explicou o porta-voz da Polícia no Huambo, no planalto central angolano.