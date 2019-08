Actualidade

O sequestro dos passageiros de um autocarro na ponte que liga a cidade brasileira do Rio de Janeiro e Niterói terminou cerca das 09:00 locais (13:00 em Lisboa) com a morte do suspeito, informou a Polícia Militar.

As autoridades confirmaram que o suspeito saiu do autocarro e foi baleado, às 9:04 locais, por atiradores de elite.

O suspeito foi ainda assistido, sem sucesso, por médicos no local.