A Câmara de Aljezur vai pagar os passes escolares aos alunos do ensino secundário que estudam fora do concelho e oferecer os cadernos de atividades aos do ensino básico no próximo ano letivo, anunciou hoje a autarquia.

De acordo com a autarquia do distrito de Faro, os apoios são atribuídos no âmbito das medidas de desagravamento financeiro das famílias e na promoção do sucesso escolar.

"O município tem tido (...) um foco e uma preocupação constante na área da educação, como foi a introdução da língua inglesa na primária, a oferta dos livros escolares, a alimentação saudável, entre outras, apoiando continuamente os alunos e famílias do concelho", sustentou a autarquia em comunicado.