Actualidade

A Santa Casa da Misericórdia de Lisboa abriu hoje no centro da cidade uma unidade de medicina dentária com consultas gratuitas para todas as crianças e jovens até aos 18 anos que vivam ou estudem no concelho.

O acesso e as consultas são gratuitos para todos, com exceção da área de ortodontia (como os aparelhos de correção dos dentes), serviço que só será gratuito para os beneficiários de abono de família.

O provedor da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, Edmundo Martinho, estima que a unidade de saúde oral de Lisboa poderá dar cerca de 50 mil consultas por ano.