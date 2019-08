Actualidade

O ministro das Relações Exteriores de Angola declarou que as relações com os Estados Unidos da América (EUA) "são excelentes", junto do secretário de Estado norte-americano Mike Pompeo, segundo uma nota publicada hoje pelo ministério angolano.

Manuel Augusto esteve em Washington na segunda-feira, onde foi recebido no Departamento de Estado pelo secretário de Estado, Mike Pompeo e pelo secretário assistente para África, Tibor Nagy.

"O ministro angolano das Relações Exteriores, Manuel Domingos Augusto, assegurou que as relações político diplomáticas, e de cooperação bilateral nos vários domínios entre Angola e os Estados Unidos são excelentes", lê-se no documento.