Actualidade

A Organização Não Governamental Friends of Angola (FoA) apelou hoje ao presidente angolano João Lourenço para que declare o estado de emergência devido à situação de seca que se vive no sul do país.

O apelo, assinado pelo diretor da FoA, Rafael Morais, destaca que "Angola poderá ter uma grande catástrofe nos próximos tempos" se não forem tomadas medidas concretas para minimizar a fome no sul de Angola que afeta sobretudo as províncias de Cunene, Cuando Cubango e Moxico.

A FoA reclama nomeadamente que sejam acionados "todos os meios" e desenvolvidas políticas para minimizar os efeitos da seca , incluindo a declaraçao de "um estado de emergência para que cada pessoa seja tratada com dignidade", apelando ao Presidente da República para que "não olhe de ânimo leve este problema da fome"