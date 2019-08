Actualidade

O principal índice da bolsa de Lisboa, o PSI20, encerrou hoje a descer 0,63% para 4.820,95 pontos, em linha com a tendência registada nas bolsas europeias.

Das 18 cotadas que integram o PSI20, 10 desceram, cinco subiram e três ficaram inalteradas. A Pharol liderou as descidas e perdeu 3,33% ficando a valer 0,12 por ação.

As principais bolsas europeias também encerraram no 'vermelho', com descidas que oscilaram entre 0,50% de Paris e 1,32% de Madrid. A bolsa de Milão cedeu 1,11%, no dia em que o primeiro-ministro italiano, Giuseppe Conte, anunciou a sua demissão.