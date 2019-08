Actualidade

O primeiro-ministro italiano, Giuseppe Conte, entregou hoje à noite a demissão ao Presidente do país, Sergio Mattarella, que aceitou, anunciaram fontes oficiais.

Com esta decisão, que sela o fim do Governo formado há 14 meses pela Liga (extrema-direita) e pelo Movimento 5 Estrelas (antissistema), Gioseppe Conte foi instruído, como é habitual, a tratar do expediente de assuntos correntes, segundo a mesma fonte, citada pela France-Presse.

A Presidência italiana fez saber que Sergio Mattarella aceitou a demissão de Conte.