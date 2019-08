Actualidade

O internacional argelino Islam Slimani foi emprestado pelo Leicester, da primeira Liga inglesa de futebol, ao Mónaco, do campeonato principal francês, onde vai reencontrar o treinador Leonardo Jardim, que já o orientou no Sporting.

Segundo fontes próximas do clube do Principado, o jogador, de 31 anos, passou hoje os testes médicos e é emprestado aos monagascos com opção de compra.

A época de 2013-2014 no Sporting foi a melhor para o jogador, que depois viria a transferir-se para o Leicester, clube no qual não se impôs. Na última época esteve emprestado aos turcos do Fenerbahçe, também sem sucesso.