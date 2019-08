Caxemira

Um "terrorista e um polícia" morreram em Caxemira controlada pela Índia, na sequência de um tiroteio entre separatistas e forças de segurança, informaram hoje as autoridades.

O incidente no distrito de Baramulla, no norte de Caxemira, é o primeiro a ser reportado pelas autoridades indianas, depois destas terem revogado a autonomia especial do território.

Em 18 de agosto, fontes do Governo indiano indicaram que pelo menos quatro mil pessoas foram detidas em Caxemira, no âmbito da lei de segurança pública, que permite às autoridades prenderem uma pessoa até dois anos sem acusação ou julgamento.