Actualidade

As autoridades do Peru anunciaram, na terça-feira, um plano para proteger nos próximos dez anos as 15 espécies de primatas mais ameaçadas no território.

O anúncio foi feito pelo Serviço Nacional de Florestas e Vida Selvagem, durante o II Congresso Peruano da Associação de Primatologia do país.

O Plano Nacional de Conservação de Primatas Ameaçados no Peru (2019-2029) será oficialmente aprovado nos próximos dias.