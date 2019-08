Actualidade

O Vaticano reconheceu hoje a decisão de um tribunal que manteve a condenação do cardeal George Pell a seis anos de prisão por pedofilia e reiterou o respeito pelo sistema judicial australiano.

No comunicado, "a Santa Sé recorda que o cardeal sempre reiterou a sua inocência durante todo o processo judicial e que tem direito a recorrer ao Supremo Tribunal".

Pell era o anterior ministro das Finanças do Vaticano, mas deixou de ser membro do Conselho de Cardeais do papa Francisco.