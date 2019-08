Eleições/Madeira

O cabeça de lista do PSD da Madeira nas legislativas regionais, Miguel Albuquerque, acredita que o partido vai renovar a maioria absoluta, considerando que qualquer outro cenário seria "trágico" e acabaria com a autonomia.

"As perspetivas do PSD para o próximo ato eleitoral é ganhar as eleições", afirmou Miguel Albuquerque, em entrevista à agência Lusa sobre as eleições marcadas para 22 de setembro.

O atual líder dos sociais-democratas e presidente do Governo Regional defendeu que no atual quadro político "é fundamental que essa maioria seja expressiva" no arquipélago, para o partido "constituir governo com segurança".