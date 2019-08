Actualidade

Um dos feridos do acidente rodoviário ocorrido na terça-feira à tarde na Estrada Nacional (EN) 254, perto de Évora, acabou por morrer no hospital, disse hoje à agência Lusa fonte da GNR.

De acordo com a mesma fonte, a vítima, de 34 anos, era o condutor do veículo ligeiro de passageiros, envolvido numa colisão com um pesado de mercadorias, e ainda foi transportado em estado grave para o Hospital do Espírito Santo de Évora, onde acabou por morrer.

O condutor do veículo pesado de mercadorias, que transportava cereais, sofreu ferimentos ligeiros, indicou a GNR.