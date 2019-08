Actualidade

O avançado holandês Bas Dost foi hoje autorizado a não participar no treino da equipa de futebol do Sporting, na Academia de Alcochete, disse à Lusa fonte oficial do clube lisboeta.

O jogador foi dispensado da sessão, agendada para as 10:30, um dia depois de uma troca de acusações com o Sporting em relação aos contornos da sua transferência para o Eintracht de Frankfurt, da Alemanha, com o qual a SAD 'leonina' já tem um princípio de acordo.

Na terça-feira, o Sporting acusou Bas Dost de ter apresentado exigências financeiras de última hora que estavam a dificultar a concretização da transferência para o Eintracht, alegando ainda a SAD que foi o avançado quem comunicou ao treinador, Marcel Keizer, em maio, a sua vontade de sair.