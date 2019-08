Actualidade

O presidente da Junta de Arcozelo, Ponte de Lima, disse hoje ter apresentado a demissão na sequência do início de produção de uma central de betuminoso, considerando que irá "transformar a freguesia no caixote do lixo industrial do concelho".

Em declarações à agência Lusa, António Fiúza, eleito em 2017 pela lista independente "Ponte de Lima Minha Terra", acrescentou ter comunicado "a decisão à presidente da Assembleia de Freguesia que terá de convocar uma sessão para dar posse ao novo presidente, o segundo da lista, Acácio Fernandes, atual secretário" daquela autarquia do concelho de Ponte de Lima, no distrito de Viana do Castelo.

O autarca, demissionário desde sábado, justificou a decisão com "a entrada em funcionamento, este mês, da central de betuminoso" no polo industrial da freguesia.