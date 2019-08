Actualidade

As autoridades de Macau reiteraram hoje que a primeira linha de metro vai entrar em funcionamento até ao final deste ano, admitindo que não têm ainda estimativas do número de passageiros, do preço do bilhete ou do horário de funcionamento.

O objetivo passa por abrir o metro antes de 20 de dezembro, data prevista da cerimónia de posse do futuro chefe do Governo de Macau e dia em que se assinala o 20.º aniversário da constituição da Região Administrativa Especial de Macau, na sequência da transferência da administração do território de Portugal para a China, disse aos jornalistas o coordenador do Gabinete para as Infraestruturas de Transportes (GIT), Ho Cheong Kei, durante uma visita guiada à primeira linha metro ligeiro de superfície do território.

A primeira linha de metro ligeiro de superfície, automático, sem condutor, com tração elétrica e sobre carris de betão, situa-se na ilha da Taipa, tem 12 estações, entre elas, o aeroporto de Macau, o terminal marítimo, a Universidade de Ciência e Tecnologia de Macau e passa por alguns dos principais casinos da capital mundial do jogo que se situam na faixa do Cotai (entre a Taipa e Coloane).