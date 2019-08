Motoristas

O ministro do Trabalho disse hoje que os serviços do ministério irão avaliar o novo pré-aviso de greve dos motoristas e verificar a necessidade de serem tomadas medidas, mas sublinhou que o cenário é agora distinto da paralisação anterior.

"As greves têm sempre impacto", mas "agora estamos a falar de um pedido de natureza diferente", referiu à Lusa o ministro Vieira da Silva, precisando que o pré-aviso vai agora ser avaliado com os parceiros (sindicato e entidade empregadora) e serão tomadas "as decisões que forem necessárias de serem tomadas", sendo que este "é um cenário bem distinto daquele que vivemos na semana passada".

O Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP) anunciou hoje ter entregado um novo pré-aviso de greve para o período compreendido entre os dias 07 e 22 de setembro, mas desta vez só aos fins de semana e trabalho extraordinário.