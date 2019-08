Actualidade

Uma praga de jacintos de água está a afetar a fauna e a flora num troço de cerca de 18 quilómetros do rio Sorraia, entre Coruche e Benavente, "um problema grave" que se tem acentuado nos últimos dois anos.

O jacinto de água "tomou por completo o curso do rio entre as localidades de Coruche e Benavente", no distrito de Santarém, um "problema grave que se tem acentuado ao longo dos anos", com "troços onde a água nem se vê, tal a quantidade e concentração das plantas" invasoras, disse hoje à Lusa José Pastoria, professor que criou recentemente o movimento 'Juntos Pelo Sorraia'.

O movimento de cidadania visa "despertar as pessoas e sensibilizar as entidades responsáveis para a resolução de um problema causado por uma espécie infestante que tomou conta do rio de forma galopante criando um denso tapete de plantas sobre o espelho de água", disse.