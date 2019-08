Actualidade

O governo norte-americano anunciou hoje um novo plano que visa permitir a detenção das famílias e menores indocumentados mais tempo que o previsto pela legislação em vigor, e que poderá passar a ser por tempo indeterminado.

O objetivo é tentar travar a chegada aos Estados Unidos de cada vez mais imigrantes ilegais provenientes da América Central.

A iniciativa foi apresentada pelo Departamento de Segurança Nacional que, em comunicado de imprensa, adianta que as novas disposições serão publicadas nesta sexta-feira no Registo Federal, entrando em vigor no prazo de 60 dias.