Uma equipa de cientistas, que incluiu o português Daniel Fernandes, descobriu três esqueletos do período das migrações bárbaras numa vala em Osijek, na Croácia, tendo os resultados do seu estudo sido hoje publicados numa revista científica.

Daniel Fernandes, do Centro de Investigação em Antropologia e Saúde da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra e do Departamento de Antropologia Evolutiva da Universidade de Viena, é o primeiro autor do artigo "Deformação craniana e diversidade genética em três indivíduos masculinos adolescentes do período da grande migração", publicado na revista científica PLOS One.

As ossadas, datadas daquele que é também conhecido como o período das grandes migrações (século V depois de Cristo), correspondem a três adolescentes do sexo masculino, com idades entre os 12 e 16 anos, e estão associadas à presença de vários povos nómadas naquela zona da Europa.