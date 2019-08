Actualidade

Lisboa, 21 ago 2019 (Lisboa) - A Sonae MC registou 43 milhões de euros de lucro no primeiro semestre, mais 41,2% face a igual período do ano anterior, foi hoje comunicado ao mercado.

"Nos primeiros seis meses do ano, a Sonae MC apresentou um resultado líquido muito positivo, que totalizou 43 milhões de euros, um aumento de 12,5 milhões de euros em comparação com igual período em 2018, impulsionado pelo dinamismo da receita e perfil de rentabilidade exemplar", lê-se no comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

Entre janeiro e junho, o volume de negócios da empresa totalizou 2.180 milhões de euros, o equivalente a uma subida homóloga de 10%.