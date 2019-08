Venezuela

O Chile aprovou uma resolução que permite cidadãos venezuelanos sem passaporte possam entrar no país, para facilitar a reunificação com os familiares radicados em território chileno.

"Instrua-se os funcionários dos consulados do Chile para concederem salvo-condutos a cidadãos venezuelanos que não possuam um passaporte válido (...) para facilitar a reunificação com os familiares residentes no Chile", lê-se no texto da resolução, publicada no Diário da Oficial, equivalente ao Diário da República.

Na resolução do Ministério de Relações Exteriores do Chile explica-se ainda que os salvo-condutos podem ser concedidos aos "cônjuges, pessoas com as quais mantêm uma relação" e também aos "filhos solteiros e menores de idade que estejam a seu cargo".