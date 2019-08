Síria

O Ministério dos Negócios Estrangeiros sírio anunciou hoje a abertura de um "corredor humanitário" para que os civis possam sair da província de Idlib, uma área controlada por rebeldes e jihadistas.

Em comunicado, o ministério adiantou que o corredor foi aberto na localidade de Soran, no extremo sul da área controlada pelos rebeldes, que as tropas sírias cercaram no dia anterior.

A área cercada abriga dezenas de milhares de civis, assim como insurgentes e tropas turcas.