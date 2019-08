Actualidade

O especialista australiano em direito do mar Donald R. Rothwell considera que o acordo sobre a jurisdição dos poços petrolíferos do Greater Sunrise no Mar de Timor foi uma concessão "surpreendente" dos timorenses que permitiu definir as fronteiras marítimas.

Donald R. Rothwell, considerado um dos maiores especialistas australianos sobre a lei do mar e que acompanha a questão da fronteira no Mar de Timor desde 1983, admitiu à Lusa que algumas pessoas no Governo australiano não esperavam essa concessão.

"Uma das coisas que me chocou quando se soube o resultado, foi o acordo relativamente ao Greater Sunrise, que é uma grande concessão da parte de Timor-Leste. A Austrália perceber que Timor estava preparado para negociar uma solução para o Greater Sunrise deu-lhe mais confiança para avançar", disse em entrevista à Lusa em Camberra.