Motoristas

O presidente do Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP), Francisco São Bento, vai substituir Pardal Henriques como porta-voz e admitiu hoje poder retirar o pré-aviso de greve se houver consenso nas reuniões com a Antram.

O anúncio novo porta-voz do SNMMP foi hoje feito em Aveiras de Cima pelo próprio Francisco São Bento, na sequência do abandono do cargo por parte de Pedro Pardal Henriques para integrar as listas do PDR às eleições legislativas de 06 de outubro.

Para já, o sindicato "mantém todos os pressupostos e o pré-aviso de greve", mas, afirmou o presidente, "se houver vontade da Antram e se chegar a um consenso até ao dia 07, o pré-aviso pode ser retirado".