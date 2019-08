Actualidade

O peso da dívida pública no Produto Interno Bruto (PIB) na ótica de Maastricht, a que conta para Bruxelas, desceu para 122,22% no segundo trimestre, o valor mais baixo em sete anos, mostram dados do Banco de Portugal.

Trata-se do nível mais baixo desde o primeiro trimestre de 2012, quando o peso da dívida pública no PIB se fixou nos 118,2%.